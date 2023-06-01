Бастрыкин предложил ограничить публикацию в СМИ данных о нападавших на школы

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ограничить распространение информации о нападавших на школы, в том числе в СМИ. По его мнению, публикации о преступниках «героизируют» их и дают повод для подражания.

Как рассказал Александр Бастрыкин «Российской газете», анализ нескольких случаев нападения на образовательные учреждения показал, что они имели «волновой характер». По его словам, нападения были вызваны прошлыми эпизодами, которые широко освещались в СМИ, что, в свою очередь, привело к росту участников и подписчиков посвященных этой теме групп.

«В связи с этим было бы логично принять меры к ограничению распространения информации о личности преступника, совершившего или планировавшего совершить нападение на образовательные организации, которая позволяла бы отождествлять его с последователями того или иного деструктивного движения, а также героизировала бы подобных лиц и подчеркивала бы их исключительность»,— отметил он.

13 апреля Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению с содержанием в колонии особого режима Ильназа Галявиева, который в мае 2021 года в казанской гимназии №175 из ружья застрелил семь детей и двух учителей. По мнению гособвинения, он пошел на преступление, насмотревшись в интернете видеороликов о массовых убийствах.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывший гимназист настрелял на пожизненное».

Милена Костерева