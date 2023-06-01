Ярославцев будут учить вождению электросамокатов

В Ярославле 3 и 4 июня в парке Тысячелетия пройдет «Школа вождения самокатов», сообщает официальный сайт мэрии города. Инструкторы будут обучать всех желающих правилам и этике вождения, а также навыкам управления электросамокатами в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электросамокат

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Электросамокат

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Курсы организует оператор средств микромобильности Whoosh, уроки будут бесплатными. Участникам обещают практику на трассе с искусственными препятствиями.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Ярославля в течение последних лет пытаются упорядочить аренду электросамокатов. Последней мерой стал запрет движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) на Волжской набережной. На общегородском совещании в мэрии 30 мая мэр Артем Молчанов заявил, что сдающие в аренду самокаты компании должны пойти навстречу властям: ограничить скорость движения СИМ и места их работы.

Антон Голицын