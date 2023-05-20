На набережной в Ярославле запретили катание на электросамокатах

На Волжской набережной в Ярославле запрещено катание на электросамокатах. Как отметил корреспондент «Ъ-Ярославль», соответствующие дорожные знаки размещены на улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волжская набережная в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Волжская набережная в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Как известно, в правилах дорожного движения электросамокаты теперь называются «средства индивидуальной мобильности», а с 1 марта действует дорожный знак «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Первый случай его применения в Ярославле зафиксирован именно на улице Волжская набережная.

Знаки размещены на всем протяжении набережной, причем как в районе проезжей части, так и пешеходных дорожек. Пока неизвестно, выписывали ли сотрудники ГИБДД штрафы в зоне действия знака. В данном случае нарушение подпадает под часть 2 статьи 12.29 «Кодекса об административных правонарушениях» «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, участвующим в дорожном движении». Сумма штрафа составляет 800 руб.

Андрей Иванов