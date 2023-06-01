НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург откроет представительский офис в Индонезии

Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) — Санкт-Петербург откроет представительский офис в Индонезийском технологическом университете Сурабая (ITS). Об этом со ссылкой на пресс-службу вуза 1 июня сообщает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки делегации Высшей школы экономики во главе с директором НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анной Тышецкой.

Сама госпожа Тышецкая пояснила, что открывающийся в Индонезии офис будет постоянно действующим центром, предоставляющим информацию как о НИУ ВШЭ, так и об образовании в России в целом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что кампус Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Санкт-Петербурга в 2023 году также откроет представительство в Индии в сотрудничестве с университетом Свами Вивекананда Субхарти.

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