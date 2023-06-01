Суд в Хакасии рассмотрит дело обвиняемого в реабилитации нацизма

В Хакасии перед судом предстанет 49-летний житель Абакана, обвиняемый в реабилитации нацизма и незаконном хранении боеприпасов.

Обвиняемый в течение года в соцсетях размещал сообщения которых отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, одобрял ряд преступлений им установленных, а также распространял заведомо ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, считает следствие. Кроме того, фигурант дела «выражал явное неуважение к дням воинской славы России, оскорбляя память защитников Отечества», сообщает прокуратура.

Жителю Абакана грозит до 5 лет лишения свободы.

В апреле прошлого года сообщалось, что за реабилитацию нацизма осудили на два года девять месяцев заключенного колонии.

Как указывается в деле, обвиняемый в разговорах с заключенными «оправдывал действия нацистов Германии по массовому уничтожению людей в концентрационных лагерях и отрицал факты уничтожения нацистами славян, поляков и евреев».

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Оксана Павлова