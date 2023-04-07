В Хакасии за реабилитацию нацизма осудили заключенного колонии

В Республике Хакасия суд рассмотрел уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщили в следственном отделе Абакана. По данным ведомства, события, которые описаны в дела, произошли в апреле 2022 года в одной из колоний Хакасии.

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Как указывается в деле, обвиняемый, 32-летний житель Железногорска, в ходе разговора с заключенными «оправдывал действия нацистов Германии по массовому уничтожению людей в концентрационных лагерях и отрицал факты уничтожения нацистами славян, поляков и евреев».

Опираясь на материалы, поступившие из республиканского УФСБ, следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично). Суд назначил заключенному два года девять месяцев лишения свободы, а с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору —13 лет в исправительной колонии особого режима.

В феврале, как писал «Ъ-Сибирь», правоохранительные органы возбудили дело в отношении жителя Абакана об оправдании нападения гитлеровской Германии на СССР. Согласно версии следствия, с 2021-го по 2022 год подозреваемый публиковал в интернете посты, в которых оправдывал факт нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году и давал одобрительную оценку личности руководства национал-социалистической немецкой партии. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли литературу экстремистского содержания, нацистскую символику, боеприпасы.

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Илья Николаев