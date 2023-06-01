Актера Сергея Дрейдена похоронят в Петербурге 5 июня

Прощание с умершим в Финляндии актером Сергеем Дрейденом состоится 5 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в БДТ им. Товстоногова.

Гражданская панихида начнется в 11:00 на основной сцене театра. Отпевание пройдет в храме Вознесения Христова на набережной Обводного канала.

«Ъ» писал, что о смерти Сергея Дрейдена, снявшегося, в частности, в фильмах «Русский ковчег» Александра Сокурова и «Окно в Париж» Юрия Мамина, стало известно 8 мая. 81-летний актер скончался в Финляндии, все это время его близкие решали проблемы с вывозом тела в Россию.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте