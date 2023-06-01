В Ставрополе экстренные службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

В столице Ставрополья продолжается ликвидация последствий сильного ливня, прошедшего накакнуне. Работа аварийных служб в режиме повышенной готовности продолжается, сообщил в своем Telegram-канале мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

«Неприятным сюрпризом стало аномально большое количество выпавших осадков. Ливневки не смогли справиться с таким мощным потоком воды, поэтому специалисты в экстренном порядке выезжали и устраняли засоры, распиливали поваленные деревья и откачивали воду»,- написал градоначальник.

Ранее в Ставропольском крае было объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды 31 мая.

Анастасия Назарова