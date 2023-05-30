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На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение 31 мая

В Ставропольском крае 31 мая и 1 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края (ПАСС СК).

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Согласно прогнозам синоптиков, в течение двух суток в отдельных районах края возможны ливни, грозы, и шквалистый ветер до 20-23 м/с. Не исключены подтопления и ухудшение ситуации на дорогах.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и избегать опасных участков вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов.

Анастасия Назарова

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