На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение 31 мая

В Ставропольском крае 31 мая и 1 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края (ПАСС СК).
Фото: пресс-служба ПАСС СК
Согласно прогнозам синоптиков, в течение двух суток в отдельных районах края возможны ливни, грозы, и шквалистый ветер до 20-23 м/с. Не исключены подтопления и ухудшение ситуации на дорогах.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и избегать опасных участков вблизи неустойчивых конструкций и рекламных щитов.