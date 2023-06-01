Здание бывшего гипермаркета OBI в Омске выставлено на продажу за 1,2 млрд рублей

В Омске выставлен на продажу торговый комплекс бывшего гипермаркета OBI. Стоимость здания общей площадью более 17 тыс. кв. м составляет 1,2 млрд руб. или $15 млн. Продажа ведется от юридического лица, сообщили «Ъ-Сибирь» в компании по продаже недвижимости Perfect RED (Казань), не уточнив название юрлица, продающего актив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

«Объект расположен в новом жилом микрорайоне «Прибрежный 2», в непосредственной близости от G-Drive Арены», - сказано в объявлении.

Агентство также предлагает вариант долгосрочной аренды здания (минимум на 11 месяцев). Стоимость 1 кв. м. - 805 руб. в месяц.

Крупнейший за Уралом OBI в Омске был открыт в 2009 году.

В марте 2022 года — после начала военных действий на Украине — магазины OBI в России временно закрылись. Сама немецкая компания объявила об уходе из РФ и продаже бизнеса местному инвестору, ранее писал «Ъ». В конце апреля магазины OBI возобновили работу. О том, что компания закрыла сделку по продаже бизнеса, стало известно летом. 60% акций перешло бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Оставшиеся 40% — предпринимателю Илье Колобкову.

В октябре 2022 года у OBI снова сменились собственники. 90% долей в пяти юрлицах перешли компании «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский». Она была зарегистрирована только в марте прошлого года.

Оставшиеся 10% достались Межрегиональной общественной организации по противодействию коррупции. В конце декабря 2022-го у сети гипермаркетов OBI в России в третий раз сменились собственники. Бизнес перешел компании «Модуль-2», которой досталось 90% акций. Остальные 10% - бизнесмену Валиду Корчагину, следует из данных ЕГРЮЛ.

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Лолита Белова