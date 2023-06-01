Власти опровергли сообщения о «прорыве» украинских войск на шебекинском направлении Белгородской области

Информация ряда telegram-каналов о «прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении» является ложной. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная: идут обстрелы, слышны звуки боя.

Работают Вооруженные силы РФ, но никакого прорыва ВСУ нет»,— подчеркнули в оперштабе. Там попросили жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Противника на территории Белгородской области в последнее время «не было и нет», подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, администрация города и окрестных сел занимается вывозом людей: «Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ. Если есть необходимость срочной эвакуации, мы защищенную технику подгоним к вашим домам. Не публикуем места сбора, потому что они могут быть целью для тех людей, которые сейчас стреляют по мирным жителям, по детям. Как только успокоится, продолжим вывоз людей». Также он опубликовал телефоны, по которым можно обратиться за помощью в выезде из Шебекина и других населенных пунктов.

Ночью город Шебекино находился «под непрекращающимся огнем», рассказывал губернатор Вячеслав Гладков: реактивная артиллерия около полуночи, в 3:40 и в 5:15 обстреливала центр и окраины. Число раненых за ночь выросло до восьми.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин