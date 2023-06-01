Белгородский город Шебекино «под непрекращающимся огнем»: за ночь ранены восемь человек

Оперативный штаб Белгородской области сообщил, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем»: около полуночи, в 3:40 и в 5:15 со стороны Украины обстреливали из «Града» центр и окраины города. По предварительным данным властей, число пострадавших гражданских лиц за ночь выросло до восьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vvgladkov Фото: t.me / vvgladkov

Так, сотрудник полиции получил открытый переломом плечевой кости; две женщины - осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Еще один пострадавший мужчина - это охранник моста. «Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно,- уточнили в оперштабе. - Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двоих пострадавших в Шебекино, которые уже отправлены в больницу №2 Белгорода.

При атаке было прямое попадание в частный жилой дом, который загорелся. Также в оперштаб поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами. Зафиксировано и попадание в крышу одного из административных зданий, на нем загорелась кровля. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна. Подворовой обход территории должен начаться в ближайшее время.

При этом региональные власти предупредили о распространяющемся по сети фейке - информации о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. «На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно. Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в "Белгород Арене". Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа»,- предупредили в оперштабе.

Владимир Зоркий