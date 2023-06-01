В центре Москвы со 2 по 5 июня перекроют ряд улиц

Движение на некоторых улицах, расположенных в центре Москвы, ограничат со 2 по 5 июня в связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщил департамент транспорта в Telegram.

Из-за полумарафона закроют проезд:

с 00:01 2 июня до 6:00 5 июня — на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

с 20:00 3 июня до 6:00 5 июня — на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки;

4 июня с 7:00 до 10:15 — по улицам Большая Ордынка, Большая Полянка, а также Житной и Мытной;

с 7:00 до 12:15 4 июня перекроют участок Садового кольца от улицы Валовой до Новинского бульвара, а также Новокрымский проезд и съезды с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара;

с 8:00 до 12:15 будут закрыты Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская набережные, с 8:30 — Ростовская и Саввинская набережные, а также Крымский проезд.

В дептрансе также уточнили, что с 00:01 и до окончания полумарафона на участках перекрытия будет недоступна парковка. На некоторых центральных улицах будет организовано двухстороннее движение. На Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы с 8:00 3 июня до 5:00 4 июня закроют пять полос. Движение сохранится по одной-двум полосам в каждом направлении.

В 2023 году «ЗаБег.РФ» пройдет в Москве уже в седьмой раз. Полумарафон стартует одновременно по всей России. В текущем году в нем примут участие жители 85 городов.

Милена Костерева