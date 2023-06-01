В петербургских автобусах появились кнопки открытия дверей

С 1 июня в 398 автобусах подвижного состава ГУП «Пассажиравтотранс» заработает система адресного открывания дверей. Пассажиры смогут сами открывать двери автобусов на остановках при помощи кнопок на дверях.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, кнопки располагаются на всех дверях с обеих сторон автобусов — с салона и с улицы. Они сенсорные, выделяются приметным ярким корпусом и обладают дополнительной светодиодной подсветкой.

При подъезде к остановке водитель будет включать разрешение на открывание дверей пассажирами, после чего кнопки будут загораться зеленым светом, и граждане смогут одним касание руки сами открыть двери. Дистанционно, из кабины водителя, на каждой остановке двери открываться перестанут. Такая система входа и выхода позволит пассажирам самим выбирать, какие двери необходимо открыть, что позволит сократить время стоянки автобуса на остановке, пояснили в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на транспортном фестивале в мае компания «Волгабас Групп» представила в Петербурге обновленный газомоторный автобус «5270G» большого класса с уникальными технологиями.

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