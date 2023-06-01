Аэрофлот в июле начнет полеты в Бангкок из Новосибирска, Иркутска и Красноярска

Аэрофлот возобновляет прямые рейсы в Бангкок из Новосибирска, Иркутска и Красноярска. Первые рейсы запланированы на 7 июля – из Новосибирска (один раз в неделю), с 8 июля — из Иркутска (два рейса в неделю) и Красноярска (три рейса в неделю), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что авиакомпания «ИрАэро» возобновила рейсы из Иркутска в Ханой (Вьетнам) с 7 июля 2023 года. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. В будущем авиакомпания намерена открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска и Красноярска.

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Лолита Белова