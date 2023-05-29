«ИрАэро» увеличивает количество полетов из Иркутска во Вьетнам

Авиакомпания «ИрАэро» анонсировала дополнительные рейсы из Иркутская в Ханой (Вьетнам) с 7 июля 2023 года. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Первый полет по данному маршруту мы совершим в это воскресенье - 4 июня, он уже практически полностью загружен. На протяжении месяца будем летать один раз в неделю, затем – еще и по пятницам», - прокомментировал начальник службы организации перевозок «ИрАэро» Александр Макин.

В будущем авиакомпания намерена открыть рейсы в курортный Нячанг из Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока и ряда дальневосточных аэропортов. «Мы уже получили одобрение авиационных властей Вьетнама на выполнение полетов в Камрань, ведется организационная и подготовительная работа», - отметил заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что «ИрАэро» подала заявку в Минтранс РФ на выполнение рейсов в Грузию. Перевозчик намерен выполнять рейсы по двум маршрутам – из Москвы в Тбилиси и Батуми семь раз в неделю.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова