Выход нового девелопера в Екатеринбург обсудили на форуме в Сочи как наиболее яркое событие года

31 мая на курорте Роза Хутор состоялось открытие самого масштабного мероприятия России и СНГ в области недвижимости — форума «Движение». Старт деловой программы дали представители власти и банков. Участники обсудили самые яркие проекты года компаний «Самолет плюс», «Прогресс» и «Пионер».



Форум 2023 года сильно видоизменился и предложил гостям новые форматы сессий. Ток-шоу девелоперов вызвало настоящий фурор за счет громкого кейса «Прогресса» под названием «Дерзкий выход в Екатеринбург». Основатель и президент ГК «Прогресс» Виктор Тарасенко презентовал публике стратегию выхода астраханской компании на самый конкурентный рынок страны — Академический район Екатеринбурга — с проектом отельного формата ЖК Amundsen.

Выход девелопера на федеральный уровень выпал на непростой для страны период. Но это еще больше подстегнуло команду набрать темп. Девелопер поделился с аудиторией, какой эффект дал масштабный закуп билбордов в городе и угощение 300 гостей презентации жилого квартала, которая проходила в формате авторского мюзикла, черной икрой.

Виктор Тарасенко раскрыл детали остановки продаж ЖК Amundsen на целых три месяца — в тот момент, когда другие застройщики массово снижали цену на свой продукт.

«Есть крепость бренда, есть сила бренда. Сила бренда должна быть устойчива. Мы стремимся формировать бренд. И делаем все, чтобы он был устойчив, чтобы он двигался. Мы уважаем свой бренд, знаем уровень наших проектов и знаем им цену. Дешевить их мы никогда не будем», — пояснил президент «Прогресса» Виктор Тарасенко.

Идеология создания сильного бренда и результаты кейса «Прогресса», несомненно, будут полезны девелоперам при покорении новых регионов на ниспадающем рынке и положительно повлияют на перспективы развития отрасли страны в целом.

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