Партсписок единороссов на выборах парламента Хакасии возглавит Сергей Сокол

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Республике Хакасия Сергей Сокол возглавит список партии на выборах в верховный совет региона. Соответствующее решение принял генсовет ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

«Теперь список кандидатов должна выдвинуть региональная конференция»,– сообщили в РО ЕР. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели региональное отделение подвело итоги предварительного голосования по отбору кандидатов от партии на предстоящих в сентябре выборах в республиканский парламент.

Сергей Сокол также участвует в праймериз по отбору партийного кандидата в главы Хакасии, выборы которого состоятся одновременно с выборами депутатов верховного совета. Другими претендентами стали член Совета федерации Александр Жуков и депутат верховного совета Денис Кабанов.

Вопросы о назначении даты выборов верховного совета и главы Хакасии внесены в повестку дня сессии республиканского парламента, которая состоится 7 июня.

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Валерий Лавский