АТОР: средний чек на зарубежный отдых вырос на 15-50%

Средняя цена на летний отдых за рубежом для россиян выросла от 15% до 50% по сравнению с показателем лета 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Лидер по числу зарубежных поездок россиян летом — по-прежнему Турция. Средняя стоимость тура в эту страну составляет от 215 до 265 тыс. руб. на двоих. На втором месте Абхазия. Средняя стоимость тура в эту страну — от 80 до 100 тыс. руб. вместе с перелетом.

Третье место по числу поездок россиян занимает Египет. В эту страну, по прогнозу АТОР, этим летом могут отправиться около 300 тыс. россиян. Средняя стоимость тура на двоих в Египет — около 200 тыс. руб.

Как показывает последний опрос ВЦИОМа, большинство россиян проведут лето дома и на даче (51% и 29% соответственно). Эти два ответа — самые популярные среди россиян за весь период наблюдений (с 2004 года). Отсутствие денег — основная причина отказа россиян от отдыха летом.

Анастасия Ларина