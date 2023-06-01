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Коммерсантъ FM
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США продлили на год нулевые тарифы на импорт украинской стали

Министр торговли США Джина Раймондо объявила, что Соединенные Штаты продлят на год временную отмену тарифов на импорт украинской стали. До начала российской военной спецоперации Украина была 13-м по величине производителем стали в мире и 80% продукции отдавала на экспорт.

В комментарии госпожи Раймондо говорится, что США стали «сильно востребованным рынком для стали, которую Украина может экспортировать». Сохраняя нулевые тарифы, отметила она, страна «прямо поддерживает народ Украины».

В 2018 году президент США Дональд Трамп ввел тариф в 25% на импорт стали из нескольких стран, в числе которых была Украина. Сменивший его президент Джо Байден 27 мая 2022 года обнулил на год этот тариф для Украины.

По данным торговой палаты США, в 2021 году Украина экспортировала в США товаров на общую сумму $1,9 млрд — менее 0,1% всего американского импорта, но около 2,8% всего экспорта Украины.

Анастасия Ларина

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