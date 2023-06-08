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Особенности национального обучения

Как санкции изменили профессиональное образование аудиторов

В 2022 году в России была приостановлена деятельность международных профессиональных ассоциаций Chartered Institute of Management Accountants и The Association of Chartered Certified Accountants, они перестали проводить квалификационные экзамены для соискателей. В результате освободилась существенная ниша в сфере образования, аттестации и сертификации специалистов финансового, бухгалтерского и аудиторского профилей. О том, как сегодня проходит подготовка кадров для аудиторской отрасли в России,— в материале “Ъ”.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

По данным BusinesStat, в 2021–2022 годах объем рынка дополнительного профессионального образования (ДПО) в России вырос практически на 25%. Однако на ДПО в сфере профессиональной аттестации по финансовым специальностям рост не превышает 1,2% от общего объема — этот показатель является минимальным. Это стало предпосылкой для перенастройки национальной системы подготовки кадров в аудиторских и смежных сферах деятельности. Аудиторская деятельность, а также система ее профессионального образования и кадрового обеспечения, включая квалификационную аттестацию, характеризуется высокой зависимостью от геополитических факторов и динамичностью нормативно-правового регулирования. Кроме того, совокупность одновременно действующих риск-факторов инициирует трансформацию профессиональных компетенций. Среди факторов, влияющих на развитие ДПО в аудиторской сфере, можно выделить: постсанкционное экстренное изменение рынка, перенастройку бизнес-моделей как аудиторских компаний с международным участием, так и всего аудируемого бизнеса, усложнение технологий бизнес-процессов, в том числе с использованием IT-сферы и технологий Big Data, а также систем информационной и технологической безопасности всего рынка и страны в целом.

После ухода ключевых международных конкурентов в финансово-бухгалтерском образовательном сегменте среди профессиональных объединений, осуществляющих подготовку и аттестацию аудиторских кадров, осталась только одна профессиональная организация, уполномоченная, согласно российскому законодательству, проводить квалификационный экзамен в сфере аудиторской деятельности и имеющая уже 12-летний опыт проведения и постоянного совершенствования системы квалификационной аттестации,— Единая аттестационная комиссия (ЕАК). По словам Наталии Казаковой, главного методиста ЕАК, доктора экономических наук, профессора Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, система аттестации, сформированная в ЕАК,— это единый программно-методологический комплекс, полностью компьютеризированный, состоящий из 12 модулей, распределенных по трем уровням аттестации, включая базовый, профессиональный и квалификационный. Профессиональный экзамен сформирован на основе единой концептуальной платформы, полностью адаптированной к требованиям нормативно-правовой базы РФ, к международным профессиональным стандартам в сфере образования, аудита, финансовой и нефинансовой отчетности, налогов и правового регулирования, контроля и управления рисками.

«Методология квалификационной аттестации отличается своей национальной уникальностью, включая ее технологические особенности, она не имеет аналогов в мировой практике»,— отмечает Наталия Казакова. По ее словам, за период с июля 2020 года с внедрением современной национальной модели квалификационного экзамена ЕАК превратилась в крупный методологический центр квалификационной аттестации аудиторов и специалистов альтернативных направлений финансовой деятельности, «не уступающий авторитетным глобальным ассоциациям в сфере международного образования в области финансов и бизнес-анализа». В связи с этим, по мнению эксперта, целесообразно объединить усилия и сформировать взаимовыгодное партнерство между вузами, учебными центрами, академиями обучения и развития персонала крупных аудиторско-консалтинговых компаний в части организации обучения. «ЕАК сможет выступать в качестве некоммерческой общественной организации по подготовке материалов и проведению независимого экзамена квалификационной аттестации не только аудиторов, но и специалистов в смежных с аудитом видах профессиональной деятельности, в том числе сопутствующих услуг, например в области подготовки, ESG-анализа и аудита нефинансовой отчетности»,— отметила профессор Казакова.

Для обсуждения темы укрепления взаимодействия между профессиональными объединениями, СРО аудиторов, профессиональным и научным сообществами 25 мая на площадке Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова состоялся круглый стол по теме «Профессиональное образование в аудиторской и смежных направлениях деятельности в новых экономических условиях» с участием Минфина России, СРО аудиторов «Ассоциация "Содружество"», университетов, экспертов ЕАК, аудиторско-консалтинговых компаний, подразделений профессиональных академий образования и оценки персонала, студентов и других заинтересованных сторон. Ключевым фактором, влияющим на трансформацию профессионального образования и аттестации аудиторских кадров, профессор Казакова назвала бизнес-анализ, подготовку нефинансовой отчетности, аудит устойчивого развития и управление финансами и рисками, являющимися пилотными направлениями для расширения профессиональных компетенций.

Екатерина Ерохина

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