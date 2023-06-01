Росстат зафиксировал в апреле исторический минимум по безработице

Безработица в России в апреле 2023 года составила 3,3%, следует опубликованного 31 мая доклада Росстата. Это минимальное значение за период с 1991 года.

Из данных Росстата следует, что численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в апреле составила 75,8 млн человек. Из них 73,3 млн — занятые, 2,5 млн человек — безработные.

При это доля женщин среди числа безработных — 51,5%. Из 2,5 млн безработных 0,8 млн — сельские жители, 1,6 млн — городские. Средний возраст безработных — 37,9 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных — 17,5%.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты полагают, что на снижение безработицы до исторического минимума могло повлиять создание новых рабочих мест в промышленном секторе и самозанятость.

Предыдущий минимум по безработицы на уровне 3,5% фиксировался в феврале и удерживался в марте этого года. В январе уровень безработицы составлял 3,6%. На тот момент это тоже было историческим минимумом.

Подробнее — в материале «Потребляй недопотребленное».

Анастасия Ларина