Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росстат зафиксировал в апреле исторический минимум по безработице

Безработица в России в апреле 2023 года составила 3,3%, следует опубликованного 31 мая доклада Росстата. Это минимальное значение за период с 1991 года.

Из данных Росстата следует, что численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в апреле составила 75,8 млн человек. Из них 73,3 млн — занятые, 2,5 млн человек — безработные.

При это доля женщин среди числа безработных — 51,5%. Из 2,5 млн безработных 0,8 млн — сельские жители, 1,6 млн — городские. Средний возраст безработных — 37,9 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных — 17,5%.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты полагают, что на снижение безработицы до исторического минимума могло повлиять создание новых рабочих мест в промышленном секторе и самозанятость.

Предыдущий минимум по безработицы на уровне 3,5% фиксировался в феврале и удерживался в марте этого года. В январе уровень безработицы составлял 3,6%. На тот момент это тоже было историческим минимумом.

Подробнее — в материале «Потребляй недопотребленное».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...