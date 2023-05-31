Гладков доложил Путину о ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в регионе президенту Владимиру Путину. Из-за этого, как пояснили в областном правительстве, перенесся регулярный прямой эфир губернатора с местными жителями.

«Сегодняшний прямой эфир главы региона немного задержался, потому что Вячеслав Гладков докладывал о ситуации в области Президенту РФ»,— сообщается в Telegram-канале областного правительства.

Граничащие с Украиной районы Белгородской области, включая Шебекинский городской округ, регулярно подвергаются обстрелам. Во время сегодняшнего прямого эфира господин Гладков сообщил, что для всех желающих выехать из города Шебекино развернут временные пункты размещения.

Также сегодня в связи с массированным ударом Вячеслав Гладков сообщил, что детей из Шебекинского и Грайворонского округов временно вывезут. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в Кремле «обеспокоены ситуацией», «принимаются меры». Об обстрелах в Белгородской области стали сообщать после начала спецоперации на Украине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян