Второй круг Roland Garros

Мужчины. Стефанос Циципас (Греция, 5)—Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Денис Шаповалов (Канада, 26)—Маттео Арнальди (Италия) 6:2, 3:6, 6:3, 6:3. Карен Хачанов (Россия, 11)—Раду Албот (Молдавия) 6:3, 6:4, 6:2. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Таро Даниэль (Япония) 6:1, 3:6, 6:1, 6:2. Кэмерон Норри (Великобритания, 14)—Люка Пуйе (Франция) 6:1, 6:3, 6:3.
Женщины. Джессика Пегула (США, 3)—Камила Джорджи (Италия) 6:2, отказ. Пейтон Стирнс (США)—Елена Остапенко (Латвия, 17) 6:3, 1:6, 6:2. Элина Свитолина (Украина)—Сторм Хантер (Австралия) 2:6, 6:3, 6:1. Анастасия Потапова (Россия, 24)—Майяр Шериф (Египет) 3:6, 6:4, 6:1. Дарья Касаткина (Россия, 9)—Маркета Вондроушова (Чехия) 6:3, 6:4. Анна Блинкова (Россия)—Каролин Гарсия (Франция, 5) 4:6, 6:3, 7:5. Юлия Путинцева (Казахстан)—Чжэн Циньвэнь (Китай, 19) 6:3, 4:6, 6:2. Анастасия Павлюченкова (Россия)—Людмила Самсонова (Россия, 15) 4:6, 7:5, 7:5. Слоан Стивенс (США)—Варвара Грачева (Россия) 6:2, 6:1. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Ирина Шиманович (Белоруссия) 7:5, 6:2.