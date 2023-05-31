Суд оштрафовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр за отсутствие маркировки иноагента

Никулинский суд Москвы оштрафовал журналистку Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр; признана Минюстом РФ иностранным агентом) за отсутствие маркировки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Фельгенгауэр (признана иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татьяна Фельгенгауэр (признана иностранным агентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Суд постановил Шадрину Т. В. (псевдоним Фельгенгауэр) признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания статуса иноагента), и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей»,— указали в пресс-службе.

Известно, что поводом к производству стал ролик «Богатые тоже прячут» на YouTube-канале госпожи Фельгенгауэр. На отсутствие маркировки обратил внимание Роскомнадзор. Ранее аналогичные протоколы, в частности, составили на телеведущую Татьяну Лазареву (признана Минюстом РФ иностранным агентом), журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иностранным агентом) и певицу Лизу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом).