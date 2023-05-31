Ярославский поселок больше недели остается без воды

В поселке Семибратово Ростовского района с 23 мая жители испытывают проблемы с горячим водоснабжением. За прошедшие выходные проблему с вышедшей из строя скважиной решить не удалось, а жителям поселка пообещали произвести перерасчет со дня аварии. Об этом сообщил зампред облдумы Антон Капралов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 23 мая самая мощная скважина в Семибратово вышла из строя: вода стала поступать с большим количеством песка и глины. Воды, которая поступает из оставшихся скважин, не хватает для полноценного водоснабжения поселка. Напор холодной воды слабый, горячей воды нет.

По словам господина Капралова, за выходные не удалось найти подрядчиков, которые могли бы выполнить работы по бурению необходимой скважины большого объема. Поэтому было принято решение бурить 2 скважины, но меньшего диаметра. В регионе есть подрядчики, готовые выполнить этот вид работ в кратчайшие сроки.

«Ждем в ближайшие дни выхода подрядчика на бурение скважин. Сейчас ведутся переговоры на выделение дополнительного финансирования для «Южного водоканала», чтобы оплатить работы на приобретение материалов, оборудование и выполнение самих работ»,— написал господин Капралов.

На заседании облдумы зампред Антон Капралов обратил внимание департамента финансов на необходимость скорейшего выделения средств, если поступит такая заявка.

Алла Чижова