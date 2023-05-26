Ярославский поселок остался без воды из-за проблем со скважиной

В поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области с 23 мая жители испытывают проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил зампред облдумы Антон Капралов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам господина Капралова, вода для поселка поступает из трех скважин. Три дня назад самая мощная скважина вышла из строя: вода стала поступать с большим количеством песка и глины. Воды, которая поступает из оставшихся скважин, не хватает для полноценного водоснабжения поселка. Напор холодной воды слабый, горячей воды нет.

«В поселке отсутствует горячее водоснабжение: у всех установлены газовые колонки. Напора воды не хватает, чтобы колонки работали, и в квартирах была горячая вода. На верхних этажах домов в некоторых районах поселка из кранов текут тоненькие струйки воды»,— написал зампред облдумы.

С момента аварии рассматривалась возможность ремонта скважины, но оказалось, что подрядчиков, которые могут пробурить скважину необходимого диаметра, в регионе нет. Поэтому сейчас ведется работа с московскими фирмами.

«Руководство "Водоканала" заверило, что за эти выходные все будет просчитано и разработаны все варианты развития событий»,— добавила Антон Капралов.

Алла Чижова