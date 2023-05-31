Украденная из московского храма икона XII века найдена

Боголюбская икона Божией Матери, украденная из московского храма Иоанна Богослова, найдена. Сейчас она находится у сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

«Факт хищения был, но сейчас уже все в порядке, потому что правоохранительные органы икону уже нашли, она у них уже находится в руках и будет возвращена владельцам. Наш храм Иоанна Богослова — это университетский храм Российского православного университета, ректором которого я являюсь. Эта икона нам не принадлежит, ее сейчас привезли на два-три дня к нам»,— сказал ТАСС господин Щипков.

Куда именно вернут икону, он не уточнил. При этом он отметил, что икону привезли из Донбасса, сейчас ее выставляют в различных храмах Москвы.

По информации телеканала «360», икона была похищена 30 мая тремя женщинами. Через некоторое время священнику церкви позвонила женщина, заявившая, что она забрала икону, поскольку та принадлежит ей.