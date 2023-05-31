В Москве из храма Иоанна Богослова похитили Боголюбскую икону Божией Матери XII века

В храме Иоанна Богослова на Новой площади в Москве похитили Боголюбскую икону Божией Матери, написанную в XII веке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел 30 мая.

Телеканал опубликовал видео, на кадрах которого видно, как в здание храма заходят три женщины. Одна из них разговаривает с продающей свечи женщиной. На других кадрах показаны две женщины, которые уносят икону. Утверждается, что кадры были сняты в один и тот же промежуток времени.

По информации источника «360», через некоторое время священнику церкви позвонила женщина, заявившая, что она забрала икону, поскольку та принадлежит ей. Возвращать икону она отказалась. Сотрудники полиции проводят проверку.

В 1992 году Боголюбскую икону Божией Матери передали из Владимиро-Суздальского музея-заповедника в Княгинин монастырь во Владимире. Она находилась в специальной защитной капсуле, однако в 2009 году она утратила красочный слой. Ее отправили на реставрацию, которая завершилась в 2016 году.