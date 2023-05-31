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Omoda анонсировала GT-версию седана S5 для России

Бренд Omoda анонсировал новую модификацию седана S5 на российском рынке — исполнение GT, которое появится в продаже в 2023 году.

Chery Arrizo 5 GT

Chery Arrizo 5 GT

Фото: Chery

Chery Arrizo 5 GT

Фото: Chery

Новинка визуально будет выделяться особым дизайном решетки радиатора, черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами. Интерьер получит оригинальные элементы декора и кресла с красной прострочкой и красными ремнями безопасности.

Omoda S5 GT будет доступна со 150-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Детальная информация об оснащении модели и стоимости нового седана будет раскрыта ближе к старту продаж, намеченному на август — сейчас новинка завершает необходимые сертификационные испытания и процедуры.

Напомним, в мае в России начались продажи базового седана Omoda S5. Стоит модель на российском рынке от 2 млн руб.

Максим Вершинин

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