Режим ЧС на строительной площадке ЖК «Самолет» в Краснодаре снят

Мэрия Краснодара отменила режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен 26 мая на строительной площадке жилого комплекса «Самолет». Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны ликвидирован, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», глава города Евгений Наумов 26 мая ввел на участке ЖК «Самолет» режим чрезвычайной ситуации после того, как при проведении земляных работы строители обнаружили в котловане неразорвавшийся боеприпас. Опасная находка была обезврежена, но 29 мая в котловане был найдет еще один снаряд. Второй боеприпас также вывезен на полигон и ликвидирован.

Анна Перова, Краснодар