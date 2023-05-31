На автодорогах Кубани в пик летнего сезона ожидают нагрузку в 60 тысяч автомобилей в сутки

Пиковая нагрузка на автомобильные дороги Краснодарского края приходится на август, когда за сутки по всем направлениям въезжает в общей сложности порядка 60 тыс. автомобилей. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / avtodorgk Фото: t.me / avtodorgk

По данным ведомства, на основных направлениях, ведущих к Черному мору, интенсивность движения обычно достигает 40-50 тысяч автомобилей в сутки.

«По информации с пунктов учета интенсивности транспортных потоков данные автомобильного трафика следующие: на автомобильную дорогу г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края с мая по сентябрь 2022 года въехало 675 975 автомобилей. Максимум пришелся на 15 августа и составил 6 423 автомобиля. На автодорогу д Р-217 с мая по сентябрь прошлого года въехало 1 370 949 автомашин, максимум пришелся на 20 августа и составил 12 043 авто. На автодорогу М-4 Дон с мая по сентябрь въехал 3 916 431 автомобиль, максимум пришелся на 12 августа 2022 года и составил порядка 40 416 автомашин»,— сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Самыми загруженными в курортный сезон являются трехполосная дорога М-4 от Горячего Ключа до поселка Джубга, дорога А-147 от Джубги до Сочи и границы с Абхазией. При этом эксперты прогнозируют, что российский Юг летом 2023 года примет еще больший поток отдыхающих, чем в прошлом году.

Андрей Пугачев