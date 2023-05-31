Под Воронежем возбуждено уголовное дело об ущербе природе на 42 млн рублей

По итогам проверки прокуратуры Рамонского района о незаконном сбросе сточных вод и уничтожении зеленых насаждений вблизи аэропорта Воронеж возбуждено уголовное дело о крупном ущербе природе (ч. 4 ст. 261 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Расследование ведет отдел МВД по Рамонскому району.

Проверка установила, что на находящемся в федеральной собственности земельном участке неустановленные лица разместили бетонное сооружение с выведенными трубами, из которых несанкционированно сбрасывались ливневые и сточные воды на открытый рельеф местности.

Это привело к размытию почвенного слоя на площади более 1 га и уничтожению деревьев 159 дубов. По данным прокуратуры, ущерб превысил 42 млн руб.

О последствиях порчи земель в воронежском Борисоглебске читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Силовики копнут мусор».

Александр Прытков

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