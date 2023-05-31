Количество пострадавших при обрушении зрительской трибуны в Ростове увеличилось до 36 человек

Количество людей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, возросло до 36 человек, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Ранее сообщалось, что пострадало 26 человек, из которых 15 — дети. Большая часть пострадавших находится в больнице № 20. Часть — в Батайске. Люди обращались к медикам в разные учреждения и более точное количество постадавших удалось выяснить только сегодня утром.

Обрушение зрительской трибуны произошло вечером 30 мая. Одна женщина от полученных травм скончалась.

Анастасия Назарова