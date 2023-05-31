В Первоуральске простились с погибшим на СВО старшим лейтенантом ГИБДД с позывным Дэпас

В Первоуральске (Свердловская область) простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине старшим лейтенантом ГИБДД Дмитрием Антроповым, сообщил портал Е1. Военный служил в батальоне ДНР «Спарта». 8 мая он погиб от попадания противотанковой ракеты во время эвакуации тяжелораненых бойцов.

По данным портала, на прощание с Дмитрием Антроповым пришли более 300 человек. «У него не было сомнений, Дима сразу решил идти, когда началась мобилизация. Он хотел помочь стране, был настоящим патриотом»,— приводит портал слова брата погибшего. В Первоуральске у бойца остались жена, дочь, мать и брат.

Напомним, 26 сентября 2022 года Дмитрия Антропова мобилизовали на СВО, там он получил позывной Дэпас. До спецоперации он служил в должности старшего лейтенанта в ГИБДД Первоуральска. В 90-е годы уралец служил в армии в отдельной дивизии оперативного назначения.

Полина Хабарова

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