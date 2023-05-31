Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках России осталась на уровне 7,75%

Максимальная процентная ставка в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в конце мая составила 7,75%. Это следует из результатов мониторинга Банка России.

Размеры ставки в мае выглядят следующим образом:

первая декада мая — 7,64%;

вторая декада мая — 7,75%;

третья декада мая — 7,75%.

ЦБ учитывал данные с сайтов следующих банков: Сбербанк, банк ВТБ, банк ГПБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

В апреле ставка составляла: первая декада — 7,68%, вторая — 7,68%, третья — 7,64%.

Мария Федотова