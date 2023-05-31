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Запланированные к Дню защиты детей мероприятия в Ростове перенесены из-за непогоды

Из-за штормового предупреждения власти Ростова-на-Дону решили перенести на более поздние сроки часть мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Часть торжеств пройдет закрытых помещениях. Фестиваль спорта и мероприятия в парках донской столицы пройдут, когда в Ростове установится хорошая погода.

«О датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, сообщим дополнительно на официальном сайте Администрации города»,— уточнил Алексей Логвиненко.

Международный день защиты детей учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, отмечается 1 июня.

Напомним, 30 мая в Ростове из-за сильного ветра опрокинулась трибуна на Гребном канале во время матча между школьниками из Ростова и Батайска. В результате происшествия пострадало 36 человек, в том числе, 24 ребенка. Одна женщина погибла.

Анастасия Назарова

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