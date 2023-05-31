Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал контракт с американцем Гленном Кози

Американский разыгрывающий Гленн Кози будет выступать за баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» до конца сезона 2023/2024. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Гленн Кози родился в 1992 году в штате Мичиган. Профессиональную карьеру начал в сезоне 2014/2015 в клубе «АЛМ Эвре» французского чемпионата. В разные годы играл за команды из Хорватии, Турции, Италии, Польши, Южной Кореи и Чехии. В прошлом сезоне 2022/2003 выступал за польский клуб «Зелена Гура» и латвийский ВЭФ.

Как ранее сообщалось, БК «Пари НН» в марте 2023 года впервые стала обладателем Кубка России. В финальном матче команда обыграла «Зенит».

Анастасия Еремина