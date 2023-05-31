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Улица Рождественская будет перекрыта каждую субботу лета из-за гастрофестиваля

В Нижнем Новгороде движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Рождественской от улицы Широкой до Благовещенской площади каждые летние выходные с 00:00 субботы до 5:00 воскресенья. Ограничения вводятся из-за гастрономического фестиваля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В этом году фестиваль «Гастрономическая Рождественская» пройдет в Нижнем Новгороде с 3 июня по 27 августа. Участниками станут бары и рестораны со всего города, заведения вынесут столики на перекрытую проезжую часть.

На участке от улицы Широкой до площади Маркина разместятся летние веранды, там пройдут выступления музыкантов и мастер-классы. На площади Маркина откроется зона фудтраков и ярмарка фермерских и ремесленных товаров. Участок от площади Маркина до площади Благовещенской станет прогулочным. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00.

«Гастрономическая Рождественская» — часть музыкального фестиваля «Столица закатов», который откроется в городе 3 июня. В этом году организаторы запланировали концерты меньшего размера, но на большем количестве площадок. На проведение «Столицы закатов» в 2023 году Ростуризм выделил 40 млн руб.

Елена Ковалева

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