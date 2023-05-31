Россиянки Касаткина и Потапова вышли в третий круг Roland Garros

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли в третий круг турнира Roland Garros в одиночном разряде. Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:3, 6:4. Потапова оказалась сильнее соперницы из Египта Майар Шериф — 3:6, 6:4, 6:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дарья Касаткина после победы над Маркетой Вондроушовой Фото: Reuters / Benoit Tessier Фото: Clive Mason / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Дарья Касаткина после победы над Маркетой Вондроушовой Фото: Reuters / Benoit Tessier Фото: Clive Mason / Getty Images

Касаткина в третьем круге турнира сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Потапова (22-летняя теннисистка впервые вышла в третий круг) — с победительницей поединка россиянок Людмилы Самсоновой и Анастасии Павлюченковой.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros проходит на открытых грунтовых кортах в Париже. Общий призовой фонд превышает €49,5 млн.