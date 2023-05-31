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Коммерсантъ FM
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Россиянки Касаткина и Потапова вышли в третий круг Roland Garros

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова вышли в третий круг турнира Roland Garros в одиночном разряде. Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову — 6:3, 6:4. Потапова оказалась сильнее соперницы из Египта Майар Шериф — 3:6, 6:4, 6:1.

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Дарья Касаткина после победы над Маркетой Вондроушовой

Дарья Касаткина после победы над Маркетой Вондроушовой

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Фото: Clive Mason / Getty Images

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Дарья Касаткина после победы над Маркетой Вондроушовой

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Фото: Clive Mason / Getty Images

Касаткина в третьем круге турнира сыграет с американкой Пейтон Стирнс. Потапова (22-летняя теннисистка впервые вышла в третий круг) — с победительницей поединка россиянок Людмилы Самсоновой и Анастасии Павлюченковой.

Турнир «Большого шлема» Roland Garros проходит на открытых грунтовых кортах в Париже. Общий призовой фонд превышает €49,5 млн.

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