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Коммерсантъ FM
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Наемники не явились на заседание

Началось слушание дела пленных европейцев, обмененных в прошлом году

Военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела о наемничестве в отношении пяти европейцев, предположительно воевавших на стороне Украины. Процесс начался в отсутствие обвиняемых: по некоторым данным, все фигуранты, граждане разных государств, вернулись домой еще в сентябре 2022 года при обмене пленными. Слушания были отложены, так как прокуратура намерена сделать запрос о местонахождении подсудимых в военную полицию, адвокаты настаивают на недопустимости начала судебного процесса без личного присутствия обвиняемых.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) начался процесс по делу пяти иностранцев, плененных в ходе специальной военной операции. Шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега и британцев Джона Хардинга и Эндрю Хилла обвиняют в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). При этом первым троим также вменяют прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Еще одному британцу, Дилану Хили, вменяют пособничество в наемничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Обвиняемые не были доставлены в зал суда.

Прокурор заявил, что не располагает информацией об их местонахождении.

Как выяснилось в ходе заседания, ранее иностранцы содержались под стражей в ДНР, однако 20 сентября 2022 года Государственный комитет обороны ДНР принял постановление «О некоторых вопросах передачи пленных», в соответствии с которым фигуранты, по некоторым данным, были «переданы уполномоченным лицам». Документ имеет гриф «секретно», поэтому прокурор обратился с ходатайством о направлении запроса к военной полиции Министерства обороны РФ для выяснения, где именно сейчас находятся подсудимые.

Адвокаты, в свою очередь, также заявили о необходимости рассмотрения дела с участием обвиняемых.

Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя и отложил заседание на 22 июня.

Дело в отношении пятерых европейцев поначалу в августе прошлого года было передано в Верховный суд ДНР. Однако в итоге разбирательство было приостановлено, а материалы возвращены для дополнительного расследования. В ходе него статьи Уголовного кодекса ДНР заменили на соответствующие в российском УК, а разбирательство с предполагаемыми наемниками решили проводить уже в военном суде.

На этапе следствия свою вину никто из фигурантов не признавал, отмечая, что украинские законы разрешают службу иностранцев в вооруженных силах по контракту. При этом обвиняемые утверждали, что непосредственного участия в боевых действиях против российской армии не принимали.

После обмена некоторые иностранцы активно общались с прессой. Хорват Векослав Пребег, например, рассказал Reuters о том, что, являясь военным по профессии, принял решение участвовать в конфликте в Донбассе еще в 2019-м. Официально начал служить в украинской армии с 2020 года.

По его словам, он был взят в плен под Мариуполем. Векослав Пребег сказал, что не вернется на территорию Украины: «Мне 40 лет, и для меня это был очень тяжелый физический опыт, у меня уже нет сил повторить что-то подобное».

Джон Хардинг в разговоре с таблоидом The Sun сообщал детали обмена: по его словам, пленных британцев на борту частного самолета доставили в Эр-Рияд.

По данным BBC, 23-летний Дилан Хили был задержан в апреле прошлого года на КПП в Запорожье, когда ехал вывозить из зоны боевых действий мирных жителей. Утверждается, что Хили был волонтером и занимался исключительно гуманитарной работой. В частности, об этом «РИА Новости» заявили в посольстве Великобритании в РФ.

О Джоне Хардинге СМИ писали, что он примкнул к подразделению ВСУ «Азов» (признано террористическим и запрещено в РФ) в 2018 году в качестве парамедика. В нем же инструктором числился Эндрю Хилл, а также рядовой Густавссон.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону

Военная операция на Украине

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