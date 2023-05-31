Аэропорты пролетают с разрешением

Аэропорты столкнулись с проблемой защиты от беспилотников. На конференции «Транспортная безопасность» в Москве, как пишут «Известия», представители нескольких авиаузлов сообщили, что намерены закупить специальные системы защиты от дронов. Однако они не могут этого сделать из-за отсутствия правил сертификации и установки. В частности, им необходимо подтвердить, что такие комплексы не будут мешать системам аэронавигации. Выдать подобный документ может Росавиация. Там же считают, что решением проблемы должны заниматься только силовые структуры, например, Росгвардия.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Но гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев не согласен с тем, что сложившуюся практику нужно менять: «В чем дело? Это не функция аэропортов, не функция гражданских лиц. Правильно говорят, что этим должны заниматься силовые структуры. Зачем на аэропорты возлагать какие-то дополнительные функции? Там нет специалистов, специальной техники, которая не всем продается.
Аэропорты не защищены, они защищаются только средствами ПВО, нашей армией. Их функция — обслуживание пассажиров и воздушных судов, это прописано в законе. Аэропорты отвечают за транспортную безопасность, чтобы хулиганы не прорвались и не сели в воздушное судно».
Правда, есть случаи, когда аэропорты все же могут защищаться от дронов самостоятельно, рассказал председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. Но и здесь остаются нерешенные вопросы, отмечает он: «Аэропорты, имея гражданское оборудование, могут защищаться только от гражданских рисков — хулиганских действий людей, применяющих гражданское оборудование, гражданские дроны, которые не модифицированы для преодоления систем защиты.
Против такого незаконного вмешательства в деятельность они могут защищаться, более того, они в этом заинтересованы. Часто, когда речь идет о регуляторном изменении обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры, не происходит дифференциации ни по рискам, ни по самим субъектам, по их потребностям. Например, берем Домодедово, Шереметьево или какой-то другой крупный аэропорт.
Во-первых, у них есть достаточные финансовые ресурсы для того, чтобы защищаться от такого рода рисков. Во-вторых, имеется потребность в этом, то есть были какие-то прецеденты.
А есть аэропорты очень маленькие, которые расположены где-нибудь далеко в Якутии и так далее. И вот у них таких потребностей нет — там не бывает несанкционированных полетов беспилотников. Еще проблема в том, что если с гражданскими рисками мы можем справляться, то от военных гражданский аэропорт, имеющий гражданское оборудование, защититься не в состоянии.
Вот, например, летит дрон, модифицированный специальным образом и оснащенный боевой частью. Он не поддается средствам радиоэлектронной борьбы, аэропорт от него защититься не может. Оборудовать объект одной стационарной станцией, которая фиксирует и подавляет дрон во всех направлениях, стоит примерно 25 млн руб., как производитель озвучил на конференции. Можно использовать более дешевое оборудование, но стоимость все равно измеряется миллионами рублей».
Как заявили в пресс-службе Внуково, службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной. В Шереметьево и Домодедово от комментариев отказались. Проблему с закупкой средств борьбы с беспилотниками изданию подтвердили в аэропорту Пензы.
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