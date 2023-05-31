Аэропорты пролетают с разрешением

Аэропорты столкнулись с проблемой защиты от беспилотников. На конференции «Транспортная безопасность» в Москве, как пишут «Известия», представители нескольких авиаузлов сообщили, что намерены закупить специальные системы защиты от дронов. Однако они не могут этого сделать из-за отсутствия правил сертификации и установки. В частности, им необходимо подтвердить, что такие комплексы не будут мешать системам аэронавигации. Выдать подобный документ может Росавиация. Там же считают, что решением проблемы должны заниматься только силовые структуры, например, Росгвардия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев не согласен с тем, что сложившуюся практику нужно менять: «В чем дело? Это не функция аэропортов, не функция гражданских лиц. Правильно говорят, что этим должны заниматься силовые структуры. Зачем на аэропорты возлагать какие-то дополнительные функции? Там нет специалистов, специальной техники, которая не всем продается.

Аэропорты не защищены, они защищаются только средствами ПВО, нашей армией. Их функция — обслуживание пассажиров и воздушных судов, это прописано в законе. Аэропорты отвечают за транспортную безопасность, чтобы хулиганы не прорвались и не сели в воздушное судно».

Правда, есть случаи, когда аэропорты все же могут защищаться от дронов самостоятельно, рассказал председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. Но и здесь остаются нерешенные вопросы, отмечает он: «Аэропорты, имея гражданское оборудование, могут защищаться только от гражданских рисков — хулиганских действий людей, применяющих гражданское оборудование, гражданские дроны, которые не модифицированы для преодоления систем защиты.

Против такого незаконного вмешательства в деятельность они могут защищаться, более того, они в этом заинтересованы. Часто, когда речь идет о регуляторном изменении обязанностей субъектов транспортной инфраструктуры, не происходит дифференциации ни по рискам, ни по самим субъектам, по их потребностям. Например, берем Домодедово, Шереметьево или какой-то другой крупный аэропорт.

Во-первых, у них есть достаточные финансовые ресурсы для того, чтобы защищаться от такого рода рисков. Во-вторых, имеется потребность в этом, то есть были какие-то прецеденты.

А есть аэропорты очень маленькие, которые расположены где-нибудь далеко в Якутии и так далее. И вот у них таких потребностей нет — там не бывает несанкционированных полетов беспилотников. Еще проблема в том, что если с гражданскими рисками мы можем справляться, то от военных гражданский аэропорт, имеющий гражданское оборудование, защититься не в состоянии.

Вот, например, летит дрон, модифицированный специальным образом и оснащенный боевой частью. Он не поддается средствам радиоэлектронной борьбы, аэропорт от него защититься не может. Оборудовать объект одной стационарной станцией, которая фиксирует и подавляет дрон во всех направлениях, стоит примерно 25 млн руб., как производитель озвучил на конференции. Можно использовать более дешевое оборудование, но стоимость все равно измеряется миллионами рублей».

Как заявили в пресс-службе Внуково, службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не занимаются противовоздушной обороной. В Шереметьево и Домодедово от комментариев отказались. Проблему с закупкой средств борьбы с беспилотниками изданию подтвердили в аэропорту Пензы.

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Сабина Адлейба