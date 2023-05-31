В Самаре с 1 июня запустят льготный автобусный маршрут

Новый льготный автобусный маршрут № 83 начнет работать в Самаре с четверга. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Фото: Департамент транспорта Самары

«В прямом направлении автобусы проследуют через улицу Ташкентскую, Московское шоссе, улицу Дальнюю, улицу Арена 2018, Второй проезд и улицу Арена 2018. В обратном направлении – через улицу Арена 2018, Восьмой проезд, Девятый проезд, Двенадцатый проезд, Московское шоссе и улицу Ташкентская»,– говорится в сообщении.

По информации профильного департамента, с 6:00 до 22:00 (MSK+1) на маршруте будет pзадействовано четыре автобуса. Интервалы движения составят от 15 до 20 мин.

Ранее стало известно о том, что в Самаре создадут гостевые маршруты. Они появятся на Московском шоссе и ул. Ново-Садовой.

Георгий Портнов