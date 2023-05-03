В Самаре создадут гостевые маршруты на Московском шоссе и улице Ново-Садовой

Формирование рабочей группы по развитию гостевых маршрутов стартовало в Самаре. В числе прочего ее представители будут решать вопросы санитарного содержания площадок, работы с торговыми объектами, развития общественных пространств и планирования градостроительных решений. Об этом сообщает городская администрация.

«У нас уже есть определенные наработки по Московскому шоссе и Ново-Садовой, мы представим их коллегам. Кроме того, по сравнению с периодом проведения Чемпионата (мира по футболу в 2018 году. – "Ъ-Волга"), границы гостевых маршрутов расширятся, в них войдут ряд дополнительных участков»,– приводятся в сообщении слова главы Самары Елены Лапушкиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В гостевые маршруты Самары включаются улицы, «по которым складывается впечатление о городе у приезжающих гостей», отмечают в администрации. Оформление и планирование внешнего вида указанных территорий будет проводиться в соответствии с «дизайн-кодом города».

Ранее министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов рассказал в эксклюзивном интервью «Ъ-Волга» о том, что в 2023 году жителей и гостей Самарской области ждут новые благоустроенные экологические маршруты, музыкальные фестивали и фестивали активного отдыха. Кроме того, исторический центр Сызрани будет благоустроен в едином дизайн-стиле.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Для туристов из целого ряда регионов Самарская область является территорией-курортом».

Георгий Портнов