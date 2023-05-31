В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за пожаров

Уральский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности. С 31 мая по 1 июня в большинстве районов Свердловской области сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса).

Кроме того, с 31 мая по 3 июня в отдельных районах региона сохраняется аномально жара со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более.

При этом, как ранее сообщал telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в четверг, 1 июня, в Свердловскую область могут прийти дожди и грозы.

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