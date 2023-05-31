В Свердловской области в начале лета ожидаются дожди и грозы

В четверг, 1 июня, Свердловскую область могут накрыть дожди и грозы. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», холодный фронт пройдет через регион не ночью, а днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Фронт станет малоподвижным и сохранит свое положение над регионом и в пятницу, отделяя жару на юге и юго-востоке от относительной прохлады на остальной территории области»,— отметил синоптик.

Кроме того, в начале лета в Свердловской области ожидается небольшое похолодание. Если с 1 по 4 июня температура не будет опускаться ниже 28 градусов, то 5 июня она составит +24 градуса.

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