Мирзиёева выдвинули кандидатом на президентские выборы сразу две партии Узбекистана

Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») выдвинула действующего президента страны Шавката Мирзиёева кандидатом на досрочные президентские выборы, которые пройдут 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. Вчера, 30 мая, господина Мирзиёева кандидатом на пост президента выдвинула Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Две партии выдвинули одну кандидатуру на президентские выборы впервые в истории Узбекистана. Остальные три действующие в стране партии также определились со своими кандидатами. Народно-демократическая партия Узбекистана выдвинула на выборы своего лидера Улугбека Иноятова. Экологическая партия также выдвинула кандидатом в президенты своего главу — Абдушукара Хамзаева, а Социал-демократическая партия «Адолат» — первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову.

8 мая Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые выборы после внесения в конституцию страны поправок, которые продляют срок полномочий президента с пяти до семи лет и позволяют господину Мирзиёеву баллотироваться на третий срок.

Шавката Мирзиёева избрали президентом Узбекистана в декабре 2016 года. В октябре 2021-го он снова выиграл выборы, получив 80,12% голосов.

Эрдни Кагалтынов