В липецком Ельце под комплексное развитие территорий отдают 1,3 га

Администрация Ельца Липецкой области выставила на торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) 1,3 га. Это следует из документации.

Договор заключается на семь лет. Начальная цена лота составляет 4,4 млн руб. Шаг аукциона на повышение — 220,9 тыс. Заявки принимаются до 26 июня. Сами торги планируется провести 30 июня.

Участок находится в зоне средне- и многоэтажной застройки. При этом максимальная этажность по договору — от четырех до шести. Доля помещений объектов общественно-деловой инфраструктуры от общей площади застройки должна составить 20–30%.

Ранее власти Ельца дважды безуспешно пытались отдать под КРТ 3,1 га за 8,3 млн руб. 5748962 в районе улиц Сергея Пятницких, Бориса Сидельникова, Сергея Богатикова и Владимирской. Сначала никто не заявился на торги в конце 2022 года, потом весной 2023 года. Итоги второго аукциона должны были подвести 3 апреля, протокол был опубликован только 2 мая.

О пока единственном успешном липецком проекте комплексного развития территорий читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Под КРТ заложили "Спецфундаментстрой"».

Александр Прытков

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