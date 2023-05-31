УФАС нашло нарушения при отборе подрядчика ремонта сквера перед кукольным театром в Уфе

Управление ФАС России по Башкирии обнаружило нарушения в действиях Управления капстроительства администрации Уфы (УКС Уфы). По данным антимонопольной службы, ведомство провело конкурс на благоустройство аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол в Уфе.

Как установили в УФАС, заказчик объединил в один лот разные виды работ — строительно-монтажные, демонтажные, земляные, озеленение территории, установку системы видеонаблюдения и наружного освещения и так далее.

«Объединение в один лот различных по функциональным и технологическим характеристикам работ приводит к ограничению конкуренции и влечет за собой сокращение числа участников конкурса»,— отметили в антимонопольной службе.

УКС выдано предписание об аннулировании конкурса.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», победителем закупки стало ООО «Уралагротехсервис». Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 104,5 млн руб. на 3 млн руб. дешевле.

Олег Вахитов

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