Издательство Bloomsbury получило рекордную прибыль благодаря росту спроса на книги

Британское издательство Bloomsbury Publishing, которое выпускает в том числе книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, отчиталось о получении рекордной прибыли и выручки по итогам финансового года, который завершился 28 февраля. Выручка выросла на 15% по сравнению с предыдущим финансовым годом и достигла £264,1 млн. Прибыль до вычета налогов, амортизации и ряда других издержек выросла на 16% и составила £31,1 млн. Почти 75% выручки приходится на рынки за пределами Великобритании.

Рекордные результаты были достигнуты в условиях экономического спада в мире и высокой инфляции, в частности, в Великобритании. Руководство Bloomsbury Publishing объясняет это тем, что в условиях кризиса «потребители сокращают расходы на более дорогие формы развлечений» и переходят на чтение, а кроме того, тенденция роста спроса на книги сохраняется с тех пор, как завершилась пандемия коронавируса.

Комментируя результаты издательства газете Evening Standard, партнер юридической фирмы Gowling WLG Джоселин Полли отметила: «Очевидно, что кризис стоимости жизни заставляет потребителей выбирать более недорогие варианты проведения свободного времени, когда они пытаются справиться с высокими счетами на оплату электроэнергии и инфляцией, а книги, особенно нон-фикшн, погружают в некую альтернативную реальность».

У подразделения Bloomsbury Publishing, которое занимается изданием академической и специализированной литературы, выручка выросла на 28%, до £75,7 млн, прибыль — на 37%, до £12,4 млн. У подразделения цифровых сервисов рост выручки на 41%, до £26,2 млн, на фоне роста спроса на онлайн-обучение. Выручка подразделения по продаже детской литературы выросла на 17%, до £108,9 млн.

Алена Миклашевская